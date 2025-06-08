لا زالت مترددة .. فان هانت يطلب يد هالي بيري بعد قصة حب دامت خمس سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 02:54 مساءً - بعد علاقة حب قوية دامت لأكثر من 5 أعوام، كانت فيها الرومانسية والاحترام والود المتبادل هي العنوان الرئيسي لهذه العلاقة، قرر أخيراً الثنائي الشهير؛ النجمة العالمية هالي بيري، وحبيبها فان هانت وضع نهاية سعيدة لقصة حبهما، وبداية جديدة لفصل آخر، وهو "الزواج".

هالي بيري وفان هانت.. وخطوة أكثر جدّية

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فان هانت، صديق هالي بيري، البالغة من العمر 58 عاماً، أعلن أنه تقدم بالفعل لطلب الزواج من بيري، ولكن مازالت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار منذ خمس سنوات، مترددة بشأن الإقدام على قرار الزواج، ولكن قد نشهد حفل زفاف مفاجئاً للثنائي، وذلك حسب موقع "TODAY.COM".

وقال هانت في مقابلة أجراها هو وبيري لبرنامج Today with Jenna & Friends: "لقد تقدمت للخطبة، وما زال الأمر معلقاً كما ترون، ربما يمكنكم تشجيعها".

وقد أشارت إلى أن زواجها السابق أثّر عليها، وقالت: "حسناً، لقد تزوجت ثلاث مرات. تزوج فان مرة واحدة، لذا لا نشعر بضرورة الزواج لإثبات حبنا بأي شكل من الأشكال".

يُذكر أن بيري تزوجت سابقاً من أوليفييه مارتينيز قبل انفصالهما عام 2015. وقبل علاقتها بمارتينيز، البالغ من العمر 57 عاماً، كانت متزوجة من لاعب البيسبول السابق ديفيد جاستس وقبلها المغني والممثل إريك بينيت.

ورغم ترددها الحالي، تخطط بيري للزواج من هانت يوماً ما، وتابعت حديثها: "أعتقد أننا سنتزوج لأن هذا هو الشخص الذي كان يجب أن أتزوجه من بين كل من تزوجتهم سابقاً. وأشعر أنني أريد الزواج منه حتى نوطد العلاقة، لكن ليس لأننا نشعر بأننا مضطرون لذلك. أعتقد أنه شيء نرغب بفعله لمجرد أننا نُريد التعبير عن حبنا بهذه الطريقة".

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هالي بيري وفان هانت وعلاقة استمرت منذ 2020

أعلنت بيري وهانت علاقتهما رسمياً في سبتمبر 2020. وفي أول تصريح لبيري عن هانت قالت: " تلك أول مرة أقع فيها في حب رجل بجنون، لم يحدث لي هذا أبداً، إنها تجربة جميلة غيّرت حياتي، وساحرة بكل معنى الكلمة".

التقت بيري بهانت لأول مرة من خلال شقيقه الذي تربطه بها علاقة قوية، ووقعا في حب بعضهما البعض سريعاً.

وفي حوار سابق لها قالت: "لديّ إيمان راسخ بأن هذا هو الشخص الذي أريده". وأكدت أنها تشعر "بالرضا" في حياتها مع هانت: "أتمنى لو التقيت به في وقت أبكر لأتمكن من حبه لفترة أطول".

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