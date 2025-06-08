مايا نصري وجنات وسامو زين وإيوان يُحيون حفل نوستالجيا في جدة بالسعودية    

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 02:54 مساءً - تحت مسمى "Hits from 2000 to 2010"، يستعد عدد من مطربي الغناء من مختلف أنحاء الوطن العربي لإحياء حفل غنائي بعنوان فورها نوستالجيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل الموافق 13 يونيو على خشبة مسرح جدة سوبردوم.
وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عنه، تحت مسمى "فورها نوستالجيا" في إشارة للحنين والعودة لأغاني حققت نجاحات كبيرة في بداية فترة الألفينات، ووصفت الحفل بالقول "حفلة واحدة ترجعك لذكريات من2000 إلى 2010 للجيل الذهبي.. جيلنا واستعدوا لأقوى عودة لنجوم الزمن الجميل"، وتابعوا "إللي عاشوا هذه الحقبة يعرفون أنها ليست مجرد حفلة.. فهي ذكريات نرجع نعيشها من جديد".
وقد حرص عدد من النجوم المشاركين في الحفل على تسجيل فيديوهات قصيرة يروجون فيها للحفل، ومنهم جنات وسامو زين، وتفاعل عددٌ كبيرٌ من الجمهور مع هذه المقاطع وأبدوا حماسهم لمتابعة هذا الحفل.
وأكدت بمنع بدخول من هم دون عمر 12 عاماً، ويجب أن يكون هناك مرافق لمن هم دون عمر 16 عامًا، مُشيرة إلى أن الجهة المنظمة لديها الحق في تفتيش الحضور وأمتعتهم عند الدخول، ورفض دخول أي شخص بحوزته مواد محظورة أو تشكل خطراً أمنياً، كما يحقق لها إخراج أي شخص يظهر سلوكاً مسيئاً أو مخلاً بالآداب أو مخالفاً للتعليمات، دون استرداد قيمة التذكرة.
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تفاصيل الحفل المنتظرومن المقرر أن يقوم بالغناء في الحفل كلٌ من اللبنانيين مايا نصري وإيوان والمغربية جنات والمصري هيثم سعيد والسوري سامو زين ونجم ستار أكاديمي السابق أحمد الشريف والمطرب يوسف العماني، فضلا عن فرقتي مساري وبلو.
وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عنه، تحت مسمى "فورها نوستالجيا" في إشارة للحنين والعودة لأغاني حققت نجاحات كبيرة في بداية فترة الألفينات، ووصفت الحفل بالقول "حفلة واحدة ترجعك لذكريات من2000 إلى 2010 للجيل الذهبي.. جيلنا واستعدوا لأقوى عودة لنجوم الزمن الجميل"، وتابعوا "إللي عاشوا هذه الحقبة يعرفون أنها ليست مجرد حفلة.. فهي ذكريات نرجع نعيشها من جديد".
وقد حرص عدد من النجوم المشاركين في الحفل على تسجيل فيديوهات قصيرة يروجون فيها للحفل، ومنهم جنات وسامو زين، وتفاعل عددٌ كبيرٌ من الجمهور مع هذه المقاطع وأبدوا حماسهم لمتابعة هذا الحفل.
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شروط حضور حفل "فورها نوستالجيا"كشفت الشركة المنظمة عن شروط حضور الحفل، لعل أبرزها عدم السماح بإحضار أي طعام أو شراب من الخارج، وأنها غير مسؤولة عن فقدان أو تلف أي أجهزة إلكترونية شخصية، وحتى الإصابات الجسدية للحضور، ومنع التدخين إلا في المناطق المخصصة لذلك، وعدم السماح بدخول الكاميرات الاحترافية وكاميرات الفيديو، كما يوافق حامل التذكرة بصفته حاضراً في مكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على مختلف وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت.
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وأكدت بمنع بدخول من هم دون عمر 12 عاماً، ويجب أن يكون هناك مرافق لمن هم دون عمر 16 عامًا، مُشيرة إلى أن الجهة المنظمة لديها الحق في تفتيش الحضور وأمتعتهم عند الدخول، ورفض دخول أي شخص بحوزته مواد محظورة أو تشكل خطراً أمنياً، كما يحقق لها إخراج أي شخص يظهر سلوكاً مسيئاً أو مخلاً بالآداب أو مخالفاً للتعليمات، دون استرداد قيمة التذكرة.
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