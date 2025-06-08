الصحافة العربية ضحيّة اشاعة مرض إلتشين سانجو الخطير والاخيرة تخرج عن صمتها 

ضجّت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بخبر إصابة الممثلة التركية إلتشين سانجو (بطلة حبّ للإيجار) بورم في الدماغ وأنها تتلقى العلاج في الخارج وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي صدم بهذا الخبر. منهم من اعتبر انها مجرّد إشاعة سيئة ومنهم من طلب الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ومع انتشار الخبر على نطاق واسع، أضطرت الممثلة إلتشين سانجو، للخروج عن صمتها نافيًا الخبر ومؤكّدة أنها بصحة جيدة جدًا وذلك خلال ظهورها في إحدى المناسبات بعد تعيينها وجهًا اعلانيًا لإحدى شركات مستحضرات التجميل.

لا بد من الإشارة الى أنه وللأسف فقد انتشر خبر إصابة ألتشين بمرض خطير عبر مواقع تركية وتم تناقله عبر عدّة مواقع ومحطّات عربية دون التدقيق أكثر في المصدر أو انتظار الخبر اليقين من الممثلة ما سبّب حالة هلع عند جمهورها واصدقائها واقربائها.

نذكر أن إلتشين كانت قد خطفت الأنظار في المناسبة المذكورة أعلاه بحضورها وابتسامتها وبدت في غاية الجمال والتألق.ّ

إلتشين سانجو، عارضة أزياء وممثلة تركية تمكّنت من لفت الأنظار إليها سواء في تركيا أو في العالم العربي بعدما لعبت شخصية “دفنه” أو “ديما” في الترجمة العربية، في مسلسل “حب للايجار”، لقبت “بالفتاة البرتقالية” نظرًا للون شعرها البرتقالي لتصبح بالتالي واحدة من أشهر النجمات التركيات على الساحة الفنية.