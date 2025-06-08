خالد سليم: عانيت في حياتي من الحب .. عطلني عن مسيرتي الفنية

أصعب مشاهد وتقابل حبيب

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مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 01:20 مساءً - تحدث الفنان خالد سليم عن العلاقات في حياته، مشيراً إلى أنه عانى في حياته خلال وقت سابق، من الحب الذي عطله عن استكمال مسيرته الفنية.وقال خالد سليم خلال تصريحات تلفزيونية:" فيه حب بيعطل وعانيت منه، لما بيكون فيه غيرة زيادة والطرف التاني مش متفهم طبيعة شغلي وإني بشتغل ساعات كتير بعيد والمشاكل بتزيد، ولما ألاقي الحب الحقيقي بقعد أجري وراه وأزن لحد ما أوصله".كشف خالد سليم في وقت سابق عن أصعب مشاهده في مسلسله الرمضاني "وتقابل حبيب"، وقال: "من أصعب مشاهدي في المسلسل كان دخول ليل –ياسمين عبد العزيز- عليا مع رقية –نيكول سابا- في بيتها، أولاً رد الفعل عليها هي لما دخلت وشاهدتنا ودا عَكَس عليا رد الفعل اللي ظهر على الشاشة".وأكمل: "دا كان من أصعب المشاهد عليا، لأن ليل اكتشفت كل الكذب اللي كان يوسف بيكذبوا عليها وكان بيبرروا بشكل يمكن يكون مقبول بالنسبة لليل، وممكن يكون مشكوك في أمره في بعض الأحيان، ولكن في هذه المرة هي خلاص شايفة بعينها".يُشار إلى أن خالد سليم حقق نجاحاً لافتاً من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث حقق نسبة مشاهدات عالية بعد أن عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025؛ وتدور أحداثه حول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج أخرى سراً وتدخل في صراعات مع عائلته.وضم مسلسل "وتقابل حبيب" كلاً من: الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، محمود ياسين چونيور، إنچي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت وآخرين والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرچي.

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