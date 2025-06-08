بعد انتقاد أحد متابعيها.. نوال الزغبي تكشف سر طرح أغاني ألبومها الجديد يا مشاعر على مراحل

استراتيجية مدروسة

مفاجأة جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 01:20 مساءً - كشفتعن السبب وراء طرحها لأغاني ألبومها الجديد "" بفارق زمني بين كل أغنية وأخرى، رداً على تعليق أحد متابعيها على منصة "إكس" ، الذي اعتبر أن هذه الطريقة تقتل الحماس لدى الجمهور.في ردها، أكدت " النجمة الذهبية" نوال الزغبي أن اختيارها لهذه الاستراتيجية جاء بعد تفكير عميق، موضحة: "لما بكون شاغلة على كل أغنية كأنها هيي هيت الألبوم، وإلها دعم ما بيفرق عن الأغنية اللي قبلها، بدي أعطي شوية وقت بين كل أغنية وأغنية."واستطردت قائلة، أن الهدف هو إعطاء كل عمل فرصته الكاملة في الوصول للجمهور، بدلاً من طرح الألبوم دفعة واحدة مما قد يظلم بعض الأغاني.يأتي ذلك بعد أن أطلق أحد متابعي "الزغبي" تغريدة ناقدة قال فيها: "عن جد طريقة طرح الألبوم قتلت حماسي يعني مش معقول ما ينزل كلو... مع احترامي الك مدام نوال طريقة طرح الألبوم بتقتل حماسنا."ولم تكتفِ نوال بالرد، بل فاجأت جمهورها بالكشف عن موعد صدور الأغنية القادمة، قائلة: "يعني بعد 3 أيام رح تسمعوا ماضي وفات."

يمكنكِ قراءة: نوال الزغبي تتعثر على المسرح بحفلها في بيروت

نوال الزغبي تدخل عالم الذكاء الاصطناعي بـ "يا مشاعر"

وتصدرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ترند منصات التواصل الاجتماعي بـ أغنيتها الجديدة "يا مشاعر"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي أول إصدارات ألبومها الجديد الذي يحمل العنوان نفسه.

ويتضمن الألبوم 12 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية، تعاونت فيها مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكلمة واللحن.

ولعل ما يميز فيديو كليب أغنية "يا مشاعر"، هو استعانة نوال الزغبي بـ تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة فنية جريئة تعكس انفتاحها على التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها في صناعة الموسيقى.

الأغنية التي تفيض بالمشاعر والألم، وتعبر عن رحلة امرأة تئن تحت وطأة الخيبات؛ فتقول نوال بصوتها العذب: "كل ما بتعلق بـ شغلة الدنيي بتاخدا مني، ما بدي حبك، اسمحلي، خوفي قلبي يوجعني". كأنها تخاطب وجعها الداخلي وتناشد القلب ألّا يقترب من وجع جديد.

وفي مواضع أخرى، تنفجر المشاعر أكثر، حين تغني: "يا مشاعر قلبي تهدي، والله دموعي حرقت خدي، كلما بعشق برجع بغرق، مش عم لاقي حدا حدي". كلمات تجسّد الألم والوحدة، وترسم ملامح قصة عاشقة تائهة بين الحب والخذلان.

"يا مشاعر" من إخراج رامي نبها. ومن كلمات أحمد عصام. وموسيقى الشاب سامر.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365