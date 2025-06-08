عبد الله بوشهري يروج لمسلسل كان إنسان ببوسترغامض... رجل مكبل 

عبد الله بوشهري يلهب حماس متابعيه لمسلسل "كان إنسان"

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هذا ما قاله نجوم مسلسل كان إنسان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 01:20 مساءً - وجبة درامية دسمة ينتظرها عشاق ومحبو الأعمال الدرامية الخليجية، في عمل جديد جاء بعنوان""، والذي كان يحمل في بداية الإعلان عنه اسم "إجهاض حي"؛ إذ ينتمي هذا المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة فهو مكون من 8 حلقات.ومع قرب عرضه، حرص الفنان والمنتج عبد الله بوشهري، أن يلهب حماس متابعيه لهذا المسلسل؛ إذ نشر الملصق الدعائي الأول له عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، والتي ظهر عليها شخص مكبل الرجلين بالسلاسل الحديدية، هذا الملصق يؤكد أننا سنكون أمام قصة تحكي عن قضايا ومشاعر واقعية يمكن لكل شخص أن يمر بها.واكتفى "بوشهري" في تعليقه الذي أرفقه ببوستر المسلسل، بأن عرضه سيكون قريباً، دون التطرق إلى أحداثه أو ملامح قصته.العمل من إنتاج عبدالله بوشهري، تأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي ويجمع عدداً من نجوم الكويت أبرزهم، جاسم النبهان، نور الدليمي، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس وغيرهم.وفي السياق ذاته عبر عدد من نجوم المسلسل عن سعادتهم بهذا العمل، جاء ذلك عبر تصريحات لهم لكاميرا "et بالعربي"، في بداية الأمر رفض الفنان علي كاكولي إبداء أي تصريحات حول شكل الشخصية التي يلعبها، مكتفياً في حديثه بالإشارة إلى أهمية تقبل الجمهور للعمل، مكملاً: "المهم الجمهور يتقبل القضية، وإذا لمستنا القصة في بدايتها راح تلمس شعور الجمهور".أما الفنان القدير جاسم النبهان، فلمح في تصريحاته بأن الجمهور سوف يرى خلال أحداث المسلسل، وجود مشاكل وصراعات بين أسرتين إحداهما فقيرة والأخرى غنية، منوهاً على أنه سيظهر بدور شخص يملك مؤسسة وأسرة كبيرة والجمهور سوف يرى فلسفته في إدارة كل منها.أما الفنانة آسيا الفرج فأوضحت أن السبب الذي حمسها للمشاركة في مسلسل "كان إنسان" هي رغبتها في تقديم شخصية بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، قائلة: "حبيت آخد دور أشوف نفسي فيه تماماً، لأني أريد التطوير وتقديم شيء جديد".

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توهج درامي لـ عبد الله بوشهري في رمضان الماضي: "أيوب" في عابر سبيل

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جدير بالذكر ، أن الفنانترك بصمة مميزة في أذهان محبيه، بعد أن لفت الأنظار نحو شخصية "أيوب" التي قدمها خلال أحداث مسلسل "" الذي عرضه في موسم رمضان الماضي، والتي بسببها أحدث تغييراً شاملاً في ملامح وجهه من حلق لحيته التي اعتاد جمهوره على رؤيته بها إلى جانب إبراز أذنيه بطريقة غير طبيعية، إلى جانب طريقة الحديث المختلفة والتي فرضتها عليه هذه الشخصية.وعن الصعوبات التي واجهت "بوشهري" وقت التحضير لشخصية "أيوب" أوضح في تصريحات صحفية قائلاً:" لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، في أن أقدم شخصية مثل شخصية أيوب، لكن قلت لنفسي لابد أن أقدمه وأتحدى نفسي، وحصلت على تدريبات لمدة شهرين قبل تصوير العمل على أيدي مدرب تمثيل يدعى بشار، وكان معي طوال الـ24 ساعة، وكنت أراه بمثابة طبيب نفسي وليس مدرب تمثيل، كنا ندرس كل تفاصيل الشخصية حتى لغة الجسد".المسلسل دارت أحداثه حول شخصية عابر، الذي عاش طويلاً في ظل شقيقه الأكبر جان، الرجل الذي كان رمزاً للنجاح والمحبة، إلا أن وفاة جان تقلب حياة عابر رأساً على عقب، حيث يسعى للاستحواذ على ميراث شقيقه، الذي يشمل منزلاً كبيراً ومطعماً شهيراً، ولكن تقف في وجهه صباح، أرملة جان، التي تتمسك بالميراث باعتباره الضمان الوحيد لمستقبل أطفالها، مما يؤدي إلى نشوب صراع حاد بينهما.وشارك في بطولة المسلسل أبرز نجوم الدراما العربية، وهم:عبدالله بوشهري، وفاء عامر، ليلى عبدالله، منى حسين، وسعود بوشهري، الذين يجسدون شخصيات تحمل صراعات داخلية معقدة تعكس الجانب الإنساني في العمل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».