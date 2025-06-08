عرض فيلم آخر رجل في العالم بالصين لأول مرة.. المؤلف يكشف لـ الخليج 365 التفاصيل

ترجمة "آخر رجل في العالم" لعدة لغات

موعد عرض الفيلم في الصين

https://www.instagram.com/p/DKhzc5LMiDd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKhzc5LMiDd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKhzc5LMiDd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قصة فيلم "آخر رجل في العالم"

أبطال فيلم "آخر رجل في العالم"

"آخر رجل في العالم" يفتتح موسم أفلام الصيف

بيومي فؤاد "في عز الضهر"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 01:20 مساءً - تشهد الأيام القليلة المُقبلة، انطلاق عرض الفيلم الكوميدي، في دور العرض السينمائية، وذلك ضمن، حيث يُعد تجربة فنية جديدة، تنتمي إلى الفانتازيا بشكلٍ كبير، فيما آثار العمل جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، بعد التكتم على الإعلان عن بطل الفيلم كأسلوب جديد في الدعاية، وكذلك الإثارة والتشويق للفت الانتباه.السيناريست إسلام شتا، كشف لـ"الخليج 365"، أنّ فيلم "آخر رجل في العالم" لن يقتصر طرحه في مصر والوطن العربي فحسب، بل سيُعرض في عددٍ كبير من صالات السينما حول العالم، وهو أمر غير معتاد كثيراً بالنسبة للفيلم المصري،لافتاً إلى أنه سيُترجم إلى عدة لغات، وهي: الإنجليزية، والفرنسية، وكذلك الصينية لأول مرة.وأوضح أنّ عرض الفيلم في الصين، سوف يستغرق مزيداً من الوقت، وقد يتسبب في تأجيل طرحه هناك إلى ديسمبر المقبل أو مطلع العام القادم، لحين إنهاء الإجراءات المُعتادة والحصول على الموافقات، مؤكداً أنّ "آخر رجل في العالم" سيكون أول فيلم مصري يُعرض في الصين.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجل واحد يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم. ورغم أن الأمر يبدو كأنه حلم، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب وسط عالم من النساء فقط، لتبدأ مغامرات غير متوقعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.الفيلم بطولة أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين، والعمل قصة هشام هلال، وسيناريو وحوار إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عرابي، وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.من المُقرر عرضفي دور العرض السعودية ، اعتباراً من يوم 3 يوليو المقبل، وذلك حسبما كشفت "فوكس سينما"، حيث سيفتتح مبكراً موسم الأفلام المصرية لصيف 2025، ومن المُقرر الإعلان عن موعد طرحه في صالات السينما المصرية خلال الأيام القليلة المُقبلة.وفي سياقٍ آخر، يترقبطرح فيلمه الجديد "في عز الضهر" اعتباراً من يوم 18 يونيو الجاري، حيث يظهر بشخصية "اللحياني"، فيما روّج لتلك التجربة عبر حسابه على "إنستغرام"، موضحاً أنه يسعى جاهداً لمحو ماضيه حتى ولو كلفه الأمر تقديم العديد من التنازلات، إذ قال: "اللحياني اللي ينسى أصله، وينسى ناسه، ميفرقش معاه غير نفسه وبس، واللحياني ممكن يدفع عمره عشان محدش يعرف أصله".

فيلم "في عز الضهر" يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصي شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

https://www.instagram.com/p/DKfPYdhInkJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfPYdhInkJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfPYdhInkJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».