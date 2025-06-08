ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان صورا له من كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يركز عليه خلال هذه الفترة ويحمل اسم "أسد". وشكل محمد في هذه الصور حظي بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اذ اختلف شكله بعد ان اعتمد على شعر اطول من العادة وعلى لحية طويلة جداً.

يذكر ان أن فيلم "أسد"من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وهو من بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، إسلام مبارك، أحمد داش، كامل الباشا.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان بلوك مختلف كلياً عن السابق في كواليس "أسد" - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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