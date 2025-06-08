ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على البيان الذي اصدرت وزارة الاعلام ووزيرها بول مرقص حول التحذير من "التواصل المباشر أو غير المباشر مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الإعلامية التابعة له، تحت أي ذريعة كانت" وذلك بعد الفيديو الذي شاركته وهي توجه نداء الى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي.
وكتبت: "من الأوَّل براڤو .. والله كنّا وفّرنا حَقن دماء وخيانة بالحرب من خلال التواصل الإجتماعي "
وتابعت: " يلّا طلعِت براسي بسيطة بَسّ هالخبريّة نسّتني كلّ اللي صار .
نحنا شعب واحَد وألله واحَد ووطنّا واحَد وعدوّنا واحَد
شُكرًا معالي الوزير"
كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي ترد على بيان الوزير بول مرقص: يلّا طلعِت براسي بسيطة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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