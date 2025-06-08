ميرنا وليد - بيروت - شاركت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي،مقطع فيديو على صفحتها ظهرت فيه وهي في حالة انهيار وبكاء شديد، وطلبت المساعدة من الجمهور مشيرة الى ان زوجها تعدى عليها وسرق أموالها ومصوغاتها الذهبية.
وقالت شيماء: "إسماعيل ضربني، خد دهبي وفلوسي وكسر تليفوناتي... عشر سنين وأنا مستحملة، بس خلاص، بوّظ لي وشي وجسمي كله متعور، أنا عايزة حقي". وأضافت أن الليثي أخذ بناتها وتركها دون أي وسيلة تواصل أو مال، قائلة: "صحيت ملقتش بناتي، خد دهبي ومفتاح عربيتي والفلوس، وحد يلحقني".
وفي أول رد له، نشر إسماعيل الليثي مقطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك"، نفى فيه ما ذكرته زوجته، مؤكدًا أنها لا تزال على ذمته، وأن ما جرى مجرد "خلاف عائلي" لا يستدعي تدخل الآخرين، نافياً أن يكون قد استولى على ذهبها أو اختطف أولادهما.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة فنان مصري تنهار باكية وتتهمه بتعنيفها... وهكذا جاء رد فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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