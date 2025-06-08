بيان تحذيري من وزارة الإعلام اللبنانية إلى كل المواطنين والمؤثرين والفنانين والإعلاميين

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن وزارة الإعلام في الجمهورية اللبنانية البيان التالي:
إلى جميع المواطنين والمؤثرين والفنانين والإعلاميين الكرام،
تحذّر وزارة الإعلام من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الإعلامية التابعة له، تحت أي ذريعة كانت.
يُعدّ هذا النوع من التفاعل خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي والامتناع عن التواصل معه، ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفقاً للنصوص المعمول بها.
كذلك، تُهيب وزارة الاعلام بالمواطنين الكرام توخّي الحذر والتنبّه لبعض الأخبار الكاذبة التي تنتشر في مثل هذا التوقيت المشبوه وأحياناً كثيرة من حسابات وهمية، إضافةً الى رسائل صوتية "مجهولة" المصدر تؤجج خطاب الكراهية والتحريض بين اللبنانيين.
وعليه يرجى التأكد من مصادر الاخبار وعدم مشاركة أي خبر أو رسائل صوتية من دون التأكد من هوية مطلقيها وأهدافها.
وأخيراً، ندعو الجميع إلى توخي الحذر والتزام المسؤولية الوطنية في كل ما يتم تداوله أو التفاعل معه عبر المنصات الرقمية، حفاظاً على السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا.
وزارة الإعلام
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