شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقي نوار البحيري تعاون مع بهاء سلطان وشيبة ورضا البحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الموزع الموسيقي نوار البحيري ، أمس السبت، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال التوزيع الموسيقي في مصر، ليترك إرثًا فنيًا كبيرًا من خلال تعاونه مع نجوم الغناء والدراما.

وشارك البحيري في توزيع عدد كبير من الأغاني والأعمال الفنية البارزة، حيث تعاون مع نخبة من الفنانين أبرزهم: بهاء سلطان، رضا البحراوي، هدى، عادل أحمد، محمود سليم، أحمد شيبة، عمر كمال، طارق الشيخ، وأمينة.

كما كان له بصمة واضحة في عالم الدراما، حيث قام بتوزيع أغاني وتترات مسلسلات ناجحة مثل: "فهد البطل" بطولة أحمد العوضى، و"حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان.



نوار البحيرى وبهاء سلطان

وكشفت عائلة الموزع الموسيقي نوار البحيري عن تفاصيل تشييع جنازته، حيث تُقام صلاة الجنازة فى مسجد سوق غزة بمنطقة الزاوية الحمراء، يليها الدفن في ترب الغفير بعد صلاة الظهر. وأعلنت العائلة أن العزاء سيقام في شارع سيد درويش بالزاوية الحمراء، معربة عن شكرها لكل من يشاركهم في مواساتهم:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي نوار البحيري.. وشكر الله سعيكم جميعًا."