شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تتألق فى جلسة تصوير وتعلق: المسرح عشقي الذي لا ينتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة مى عز الدين لجلسة تصوير جديدة وظهرت خلالها فى غاية الجمال، وظهرت فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، داخل أحد المسارح وكتبت: "المسرح عشقي الذي لا ينتهي"

مي عز الدين تعود للتفاعل مع جمهورها عبر تيك توك

كانت النجمة مى عز الدين من النجمات المتفاعلات بشكل كبير على السوشيال ميديا، وتنشر صورا كل يوم لتبتعد وتختفي ثم تعود مرة أخرى، لتعلن العودة للتفاعل مجددًا مع الجمهور والرد على كل الأسئلة التي تأتى منهم وخصوصا تيك توك.

وكتبت مى عز الدين عبر حسابها على إنستجرام: "كل ما أقدر هكون الفترة الجاية في أكونت التيك توك، أرد عليكم وأقرأ كلامك" وبالمناسبة اللي لسه بيبعتولي أسئلة عن العناية بالشعر، هبقى أعملكم فيديو هناك أرد فيه على كل واحدة، فاللي عايزة تسأل تبعتلي تيك توك في الكومنتس هناك، أشوفكم على خير".

آخر أعمال مى عز الدين

وقدمت مى عز الدين في رمضان الماضى، مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.



مى عز الدين



مى عز الدين