محمد منير يطلق أحدث ألبوماته الغنائية خلال أيام

ألبوم جديد لمحمد منير

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تكريم من وزير الثقافة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 11:49 صباحاً - يستعد الفنان محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025، عبر قناته الرسمية على منصة الفيديوهات يوتيوب.ويتعاون منير في الألبوم مع عدد من الشعراء، منهم: هالة زيات، ومصطفى حدوتة، ومنة القيعي، وتامر حسين، وكوثر مصطفى، إلى جانب الملحنين أحمد زعيم، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، والموزعين عمرو عبد الفتاح، وأسامة الهندي.ومن المقرر طرح أغاني الألبوم الجديد بشكل متتالٍ عبر المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل محبو الكينج مع هذا الخبر وأبدى الكثير منهم حماسهم للاستماع للألبوم الجديد.الجدير بالذكر أن محمد منير تصدر ترند مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تداول مقطع مصور له وهو يبكي أثناء غنائه على المسرح، واتضح فيما بعد أن هذا المقطع يعود للسنوات الماضية عندما تأثر برحيل واحد من أصدقائه وأحد أعضاء فرقته أثناء إحياء حفله بالإسكندرية.يشار إلى أن محمد منير حصل على تكريم خاص من وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو خلال الأشهر الماضية، وحرص الوزير على زيارته في منزله من أجل تسليمه تكريمه من احتفالية يوم الثقافة المصرية بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعدما اعتذر محمد منير عن حضوره الحفل.نشر محمد منير صورة جمعته بالوزير عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وأكد على سعادته بهذا التكريم، وأشار أن هذه الزيارة جعلته يشعر بالفخر والتميز.

يمكنك متابعة منة عدلي القيعي تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة لـ محمد منير

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