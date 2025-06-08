لحظة مؤثرة... شريف منير يودع ابنته أسما في عقد قرانها ويوجه رسالة خاصة لزوجها: اغمرها بحنانك

شريف منير يوجه رسالة مؤثرة لـ ابنته وزوجهاوظهر في الفيديو عدد من أهل وأقارب العروسين، وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع، ولكن المميز في هذا الفيديو هو حالة التأثر الشديدة التي ظهر عليها النجم شريف منير وقت الحديث عن ابنته ووداعه لها، حيث اعتبرها في منزلة والدته، وفي الوقت نفسه حرص على توجيه رسالة لزوج ابنته شدد من خلالها بضرورة اعتنائه بها وأن يغمرها بعطفه وحنانه.
وجاءت كلمة "منير" كالتالي ..." وقفت بجانبي كثيراً، أسما تعتبر أماً لي وهي التي توجهني في الحياة، أتمنى فقط أن ميدو يهتم بها ويغمرها بحنانه ويحتويها".
واختتم كلمته بالإشادة بالصفات التي يتمتع بها زوج ابنته، قائلاً: "إحساسي به حقيقي هو إنسان جميل جداً جداً".
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تفاعل كبير
ولاقت كلمة شريف منير تفاعلاً واسعاً من الفنانين وزملائه في الوسط الفني، حيث انهالت التعليقات التي تحمل مشاعر الحب والدعم، وأشاد الكثيرون بصدق مشاعره وعفوية لحظته المؤثرة، ومشاعر أخرى سيطر عليها الخير والسعادة للعروسين، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان أحمد زاهر الذي علق بالقول "ألف مليون مبروك يا شيري ربنا يتمم لأسما على خير يارب"، والفنانة لقاء سويدان هي الأخرى" كل السعادة والراحة لأسما".
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أعمال فنية سابقة لـ شريف منيرجدير بالذكر، أن العام الماضي كان حافلاً بالأعمال الفنية المتنوعة التي تواجد بها الفنان شريف منير؛ إذ تواجد في عمل درامي بعنوان "بقينا اتنين" والذي دارت أحداثه في إطار درامي كوميدي، حول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها، حيث تقاسم "منير" دور بطولة هذا المسلسل مع الفنانة رانيا يوسف، وضم العمل عدداً كبيراً من النجوم وهم، عمرو وهبة، ميمي جمال، تامر فرج وآخرون.
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كما شارك أيضاً في أكثر من فيلم أحدها حمل طابعاً حربياً وهو "السرب"، والآخر جاء في إطار درامي إنساني وهو "ليه تعيشها لوحدك"، ودارت أحداثه حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث، الفيلم ضم كوكبة من النجوم منهم خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، وعدد آخر من الفنانين.
كما كانت له بصمة مميزة في عمل سينمائي آخر وهو "مين يصدق" الذي شهد عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، حيث لعب دور رجل أعمال صاحب سلطة ونفوذ كبير، سعى للانتقام من شاب فقير يدعى "باسم" بسبب إعجاب ابنته "نادين" به حيث تورطت معه الأخيرة في عمليات نصب واحتيال وسط أحداث مشوقة تخللتها لحظات رومانسية.
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