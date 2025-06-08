لحظة مؤثرة... شريف منير يودع ابنته أسما في عقد قرانها ويوجه رسالة خاصة لزوجها: اغمرها بحنانك

شريف منير يوجه رسالة مؤثرة لـ ابنته وزوجها

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تفاعل كبير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 11:49 صباحاً - حرص الفنان، على توثيق كواليس عقد قران ابنته، الذي أقيم خلال اليومين الماضيين على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك عبر مقطع فيديو قصير بثه على صفحته الرسمية بـ "إنستغرام".وظهر في الفيديو عدد من أهل وأقارب العروسين، وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع، ولكن المميز في هذا الفيديو هو حالة التأثر الشديدة التي ظهر عليها النجم شريف منير وقت الحديث عن ابنته ووداعه لها، حيث اعتبرها في منزلة والدته، وفي الوقت نفسه حرص على توجيه رسالة لزوج ابنته شدد من خلالها بضرورة اعتنائه بها وأن يغمرها بعطفه وحنانه.وجاءت كلمة "منير" كالتالي ..." وقفت بجانبي كثيراً، أسما تعتبر أماً لي وهي التي توجهني في الحياة، أتمنى فقط أن ميدو يهتم بها ويغمرها بحنانه ويحتويها".واختتم كلمته بالإشادة بالصفات التي يتمتع بها زوج ابنته، قائلاً: "إحساسي به حقيقي هو إنسان جميل جداً جداً".

ولاقت كلمة شريف منير تفاعلاً واسعاً من الفنانين وزملائه في الوسط الفني، حيث انهالت التعليقات التي تحمل مشاعر الحب والدعم، وأشاد الكثيرون بصدق مشاعره وعفوية لحظته المؤثرة، ومشاعر أخرى سيطر عليها الخير والسعادة للعروسين، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان أحمد زاهر الذي علق بالقول "ألف مليون مبروك يا شيري ربنا يتمم لأسما على خير يارب"، والفنانة لقاء سويدان هي الأخرى" كل السعادة والراحة لأسما".

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