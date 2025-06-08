أسرة عبد الحليم حافظ تعتزم مقاضاة مهرجان موازين.. إليكم التفاصيل

تهديد باتخاذ الإجراءات القانونية

بيانٍ عاجل من أسرة عبد الحليم حافظ

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أسرة عبد الحليم حافظ تستنكر تجاهلها في حفل "العندليب"

رد الشركة المنظمة على أسرة عبد الحليم حافظ

25 حفلًا بتقنية "الهولوجرام" لـ عبد الحليم حافظ

هل محسن جابر يمتلك حقوق أغاني عبد الحليم حافظ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 11:49 صباحاً - تنوي إدارة، تنظيم حفل غنائي بتقنية "الهولوجرام" للفنان الراحلضمن فعاليات الدورة العشرين، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ميلاده الـ96، إذ نشر الحساب الرسمي للمهرجان، بوستر تتصدره صورة "العندليب" بشكلٍ مبهم، وعلقت عليه بقولها: "حين يمتزج الفن بالتكنولوجيا.. يعود أحد عمالقة الطرب ليُحيي الزمن الجميل، بصيغة لا تُشبه إلا المستقبل"، بينما لم يتحدد بعد تفاصيل الحفل وموعده، إلا أن الأمر أثار أزمة كبيرة، وتصاعدة بوتيرة سريعة.أسرة عبد الحليم حافظ، أبدت أنزعاجها الشديد من تنظيم حفل مرتقب، يستغل أغانٍ "العندليب"، دون الحصول على إذنٍ مسبق، أو التعاقد بشكلٍ رسمي بما لا يُخالف حقوق الملكية الفكرية، إذ هددت عبر بيانٍ رسمي، باتخاذ الإجراءات القانونية، بما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين.وجاء في البيان: "وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان موازين توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية الهولوجرام يخص الفنان عبد الحليم حافظ".وأضاف البيان: "حرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان موازين أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل"، مؤكدًا أنّ "جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة.. نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبد الحليم حافظ الفني والإنساني".من جانبها، ردت الشركة المنفذة لحفل "الهولوجرام" المفترض إقامته ضمن فعاليات مهرجان موازين، على أسرة عبد الحليم حافظ، ببيانٍ توضيحي، مؤكدة أنها لم تستخدم اسم أو صورة أو أغاني "العندليب" دون الرجوع إلى الجهات المالكة للحقوق، لافتة إن "الحفل سيتم وفق تعاقد قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أغاني عبد الحليم حافظ".وأشارت الشركة المنظمة، إلى أنها حريصة على احترام الحقوق الأدبية والفنية، وأن كافة الخطوات تمت بشكل قانوني ورسمي قبل الإعلان عن الحفل، مُعبرة عن اندهاشها من رد فعل أسرة الفنان، لاسيما وأن "هذا العرض ليس الأول من نوعه، حيث سبق لها تقديم 25 حفلًا بتقنية الهولوجرام للعندليب، من بينها 4 حفلات أُقيمت في مصر بحضور عدد من أفراد الأسرة، علماً بأن الموافقة على تلك العروض تمت عبر تعاقد رسمي مع المنتج محسن جابر بصفته المالك القانوني لحقوق الأغاني".ومع تصاعد الأزمة، وتبادل الردود عبر بيانات رسمي، خرج محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، ببيانٍ آخر للرد فيه على الشركة المنظمة، قائلًا إنّ: "المنتج محسن جابر ليس مالكًا لأغاني العندليب، بل يعد مستأجرًا لها من الحارس القضائي، حيث يقوم باستئجارها عامًا بعام، وليس من حقه التعاقد مع أي جهة في ما يخص استغلال اسم وصورة عبد الحليم حافظ في حفل الهولوجرام بمهرجان موازين المغربي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».