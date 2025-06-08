نوال الزغبي ترد على معجب انتقد طريقة ترويجها لأغاني ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - علق معجب على طريقة ترويج الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأغاني ألبومها الجديد وكتب على صفحته: "عن جد طريقة طرح الالبوم قتلت حماسي يعني مش معقول ما ينزل كلو انا بنظري حتى لو فيه 20 غينة حلوة راح ياخد حقّو .
. مع احترامي الك مدام نوال طريقة طرح الالبوم بتقتل حماسنا"
وردت نوال بكل عفوية على المعجب الذي علق بطريقة محترمة وأوضحت له وجهة نظرها: لما بكون شاغلة على كل اغنية كأنها هيي هيت الالبوم والها دعم ما بيفرق عن الاغنية الأبلها بدي أعطي شوية وقت بين كل اغنية واغنية .. يعني بعد ٣ ايام رح تسمعوا "ماضي وفات"
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