كندة علوش تعلن سبب إبقائها خبر اصابتها بالسرطان سراً

ميرنا وليد - بيروت - روت المثلة السورية كندة علوش لأول مرة عن تفاصيل جديدة حول معركتها مع مرض السرطان، واشارت انها قررت في البداية إبقاء الأمر سراً، وذلك لانها لم تكن قادرة على تقبّل مشاعر التعاطف، كما انها ارادت ان تتابع حياتها بشكل طبيعي بعيداً عن الشفقة.

وخلال ندوة صحافية، قالت: "أخفيت مرضي لأني ما كنتش قادرة أتقبل التعاطف والطبطبة وقتها.. كنت عايزة أعيش حياتي بطريقة عادية، ونشرت الخبر بعد ما بدأت أستعيد عافيتي علشان أدي صورة إيجابية لأي مريض".

وأضافت أن هذه التجربة جعلتها تؤمن بأهمية مشاركة الخبرات، مؤكدة أن النساء اللواتي خضن تجارب مماثلة يمتلكن القدرة على توجيه المريضات ومساعدتهن في رؤية ما قد لا يلتفتن إليه. وشددت على أهمية الدعم النفسي لمرضى السرطان، وأثر الأمل في تعزيز تعافيهم.