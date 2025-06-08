احتفال ضخم بمناسبة عيد ميلاد توأم كريستيانو رونالدو - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الازياء وحبيبة لاعب نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، فيديو للاحتفال الضخم الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد توأمهما ماتيو وإيفا الذين أصبحا يبلغان من العمر 8 سنوات. واستعرضت جورجينا الزينة والاجواء الفرحة التي سيطرت على الاحتفال في فيديو شاركته على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان كريستيانو رونالدو كان قد استقبل التوأم من أم بديلة حين كانت علاقته بجورجينا لا زالت جديدة ولم يكن قد مضلا سوى 7 اشهر عليها. وبعد بضعة أسابيع من ولادتهما، نشر أول صورة له مع الطفلين وعلق عليها قائلاً: "سعيد للغاية لأنني أحتضن حبَّين جديدين في حياتي."

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