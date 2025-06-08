ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" لقاء مع ملكة جمال لبنان ندى كوسا في حفل إطلاق موسم صيف 2025 برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان وذلك بعد عودتها من مسابقة ملكة جمال العالم 2025 ، وتحدثنا فيه عن تجربتها في هذه المسابقة، وهل هناك محسوبيات فيها؟.
على صعيد آخر كانت قد كتبت ندى كوسا عبر صفحتها بعد عودتها الى لبنان: "عدت إلى الوطن. يا له من مشوار... 107 امرأة رائعة وتجربة لا تُنسى. شكرًا لك يا لبنان على كل رسالة، كل تشجيع، وكل ذرة حب. حملتُ اسمك بفخر دائمًا. وشكرًا لتيلانجانا على دفئكم وكرم ضيافتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى كوسا تكشف: "هل هناك محسوبيات في مسابقة ملكة جمال العالم؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.