ندى كوسا تكشف: "هل هناك محسوبيات في مسابقة ملكة جمال العالم؟"

ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" لقاء مع ملكة جمال لبنان ندى كوسا في حفل إطلاق موسم صيف 2025 برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان وذلك بعد عودتها من مسابقة ملكة جمال العالم 2025 ، وتحدثنا فيه عن تجربتها في هذه المسابقة، وهل هناك محسوبيات فيها؟.



على صعيد آخر كانت قد كتبت ندى كوسا عبر صفحتها بعد عودتها الى لبنان: "عدت إلى الوطن. يا له من مشوار... 107 امرأة رائعة وتجربة لا تُنسى. شكرًا لك يا لبنان على كل رسالة، كل تشجيع، وكل ذرة حب. حملتُ اسمك بفخر دائمًا. وشكرًا لتيلانجانا على دفئكم وكرم ضيافتكم".