شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة نوار البحيرى تعلن موعد تشييع جنازته والان مع تفاصيل الخبر

كشفت عائلة الموزع الموسيقي الراحل نوار البحيري عن تفاصيل تشييع جنازته، حيث وافته المنية مؤخرًا، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد سوق غزة بمنطقة الزاوية الحمراء، يليها الدفن في ترب الغفير بعد صلاة الظهر. وأعلنت العائلة أن العزاء سيقام في شارع سيد درويش بالزاوية الحمراء، معربة عن شكرها لكل من يشاركهم في مواساتهم:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي نوار البحيري.. وشكر الله سعيكم جميعًا."







نعى الوسط الغنائى فقدان الراحل نوار البحيرى نعى الوسط الغنائى فقدان الراحل نوار البحيرى

وكان قد توفى الموزع الموسيقي نوار البحيري مساء ليلة أمس، وكانت وفاته صدمة للوسط الموسيقى حيث نعاه عدد كبير من نجوم الوسط الغنائى فى مقدمتهم وكيل نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمى عبد الباقى والفنان أحمد العيسوى عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقسن، والفنانة هدى والملحن حسن دنيا والفنان شيكو والفنان حسين زكريا والفنان أحمد عادل وغيرهم .

والموزع الموسيقى اشتهر بتعاونه مع عدد من الفنانين، حيث تولى مؤخراً توزيع أغنية "سد ياماما سد" للمطربة أمينة، كما أشرف على توزيع أغاني مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ومسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان.