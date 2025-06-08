شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير تتزوج المصمم أحمد شامل عزمى.. تفاصيل زواجهما ومشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، قوائم الترند على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها زواجها من أحمد شامل عزمي، الذي لفت الأنظار كونه من خارج الوسط الفني التقليدي، ما أثار فضول المتابعين للتعرف أكثر على هويته ومشواره.

من هو أحمد شامل عزمي؟

يُعد أحمد شامل عزمي فنانًا متعدد المواهب، حيث يعمل راقصًا محترفًا ومصمم حركات معاصرة، وبرز اسمه مؤخرًا بعد ارتباطه بأسما شريف منير. وهو عضو بارز في فرقة "معت" للفنون المعاصرة، التي أسستها الفنانة كريمة منصور عام 1999، والتي تستعد لإعادة إطلاق نشاطها هذا العام بشكل جديد، وفقًا لمركز القاهرة للرقص المعاصر.

بدايته الفنية وتطوره

بدأ شامل شغفه بالرقص في سن مبكرة، حيث تعلّم رقص "الهيب هوب" ذاتيًا عبر مقاطع اليوتيوب قبل أن يلتحق بمركز القاهرة للرقص المعاصر في سن الـ21، وهناك تلقى تدريبًا متقدمًا وتعرّف على مصممي رقصات عالميين مثل كريستيان أوبل وأرنو شويتماركر وليبرتاد بوزو.

إلى جانب انضمامه لفرقة "معت"، يشارك شامل في فرقة "Swaggers Crew"، ويتمتع بخبرة واسعة في رقصات الشوارع و"الكرمب" (Krump)، كما شارك في مشروع "SHAPERS"، الذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الراقصين حول العالم.

فلسفته الفنية: الجسد كأداة تعبير

يركز أحمد شامل في عروضه على فلسفة الحركة وكيفية تطوير الجسد ليكون أكثر مرونة وقوة، متأثرًا بمفاهيم مثل "تيار الحيوانات" (Animal Flow) وممارسات جسدية أخرى. ويعبّر عن رغبته في نشر هذا النهج داخل المجتمع الفني المصري، لرفع مستوى الوعي الجسدي والفني لدى الراقصين.