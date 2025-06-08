اكتشفي كيف أصبح لون الغريج أيقونة الصيف

ميرنا وليد - بيروت - يحمل اسم Greige بين حروفه جذورًا حِرفية أصيلة، إذ يُشتق من العبارة الإيطالية seta greggia التي تعني "الحرير الخام" – أي القماش الطبيعي الذي لم يُصبغ بعد، وخرج من النول بلونه الفاتح المائل إلى الرمادي.

هذا اللون المحايد، الذي يصعب حصره في تصنيف لوني واضح، تحوّل إلى رمز للأناقة الراقية والبساطة النخبوية.

كيف تنسقين الغريج؟

رغم ارتباط الغريج تقليديًا بمواسم الخريف والشتاء، أصبح اليوم خيارًا أساسيًا في مجموعات الربيع والصيف لدى العديد من دور الأزياء العالمية. السبب؟ لونه الهادئ يمنحه قدرة على الانسياب على البشرة كظل أنيق لا يطغى على الإطلالة، بل يعزز نعومتها.

لإطلالة صيفية أنيقة، جرّبي فستانًا من الكتّان بقصة مريحة وبسيطة، أو اختاري بدلة خفيفة وواسعة تناسب أيام الصيف الحارة. في النهار، نسّقيه مع صنادل من الجلد الطبيعي، أما في المساء، فأضيفي لمسات ذهبية أو إكسسوارات ميتاليكية تمنحك إشراقة عصرية ولمسة من التميّز.

الغريج: توقيع أرماني وملهم الدور العالمية

منذ الثمانينيات، جعل المصمم جورجيو أرماني من الغريج بصمته الخاصة، مؤمنًا بقوته كرمز للترف الهادئ. وقد أعاد تأكيد هذا الالتزام العام الماضي من خلال حملة أزياء كاملة حملت اسم Greige، نالت إعجابًا واسعًا.

ولم يكن أرماني وحده، إذ تبنّت علامات أخرى هذا اللون كعنصر أساسي في رؤيتها الجمالية التي تعتمد على النقاء والبساطة. أما بعض الدور فاختارت دمجه مع ألوان ترابية أو زاهية لابتكار تباين أنيق يعكس حساً عصريًا ومتفردًا.