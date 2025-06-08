بعد اعتزاله.. هيثم سعيد يبشّر محبيه بهذا الخبر

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية واعلانه قرار اعتزاله الفن، فاجأ الفنان المصري هيثم سعيد محبيه بقرار عودته إلى الغناء، ولم تقف الامور عنذ هذا الحد بل يستعد لاحياء أولى حفلاته الفنية ضمن فعاليات "فورها نوستالجيا" في مدينة جدة.

هذا الخبر فرّح عدد كبير من محبي هيثم الذي حزنوا عندما قرر اعتزال الفن خصوصا انه سبق وصرح انه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ظل قلة التقدير الفني وندرة الأعمال المناسبة، ما دفعه أيضًا إلى التفكير في الهجرة.

عودة هيثم سعيد تمثل بارقة أمل لجمهوره ومحبيه الذين طالما انتظروا عودته، وقد تكون بداية جديدة لمسيرة فنية فيها الكثير من الاعمال والنشاطات.