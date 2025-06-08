ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية واعلانه قرار اعتزاله الفن، فاجأ الفنان المصري هيثم سعيد محبيه بقرار عودته إلى الغناء، ولم تقف الامور عنذ هذا الحد بل يستعد لاحياء أولى حفلاته الفنية ضمن فعاليات "فورها نوستالجيا" في مدينة جدة.
هذا الخبر فرّح عدد كبير من محبي هيثم الذي حزنوا عندما قرر اعتزال الفن خصوصا انه سبق وصرح انه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ظل قلة التقدير الفني وندرة الأعمال المناسبة، ما دفعه أيضًا إلى التفكير في الهجرة.
عودة هيثم سعيد تمثل بارقة أمل لجمهوره ومحبيه الذين طالما انتظروا عودته، وقد تكون بداية جديدة لمسيرة فنية فيها الكثير من الاعمال والنشاطات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتزاله.. هيثم سعيد يبشّر محبيه بهذا الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.