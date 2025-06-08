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ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا حديثة لسامر بو صعب، ابن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والفنانة اللبنانية جوليا بطرس، برفقة خطيبته لانا نسولي، خلال حضورهما حفل زفاف في العاصمة الإيطالية روما.
وقد ظهرا بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب المتابعين، حيث انتشرت الصور بشكل واسع ورافقها العديد من التعليقات التي أثنت على انسجامهما وجاذبيتهما كـثنائي وعلى جمال لانا وملامحها الطبيعية.
يُشار إلى أن سامر ولانا كانا قد أعلنا خطوبتهما في وقت سابق، ولاقت علاقتهما اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والاجتماعية اللبنانية خصوصا ان عائلة بو صعب تعيش الحياة اليومية بعيدا عن الاضواء على الرغم من شهرتها الكبير في لبنان والدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لإبن جوليا بطرس والياس بو صعب مع خطيبته وجمالها يحظى بإعجاب الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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