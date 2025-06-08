هذا ما قاله تامر شلتوت عن أحمد مكي

ميرنا وليد - بيروت - الفنان والإعلامي المصري تامر شلتوت، له باع ناجح في عالم تقديم البرامج، كما أنه حقق نجاحاً في التمثيل ومن بين الأعمال التي شارك فيها فيلم الشياطين، ومسلسل "الغاوي" ومسلسل "المداح".



موقع "الفن" كان له لقاءً مع شلتوت الذي تحدث عن مشاركته في رمضان مع الفنان المصري أحمد مكي في مسلسل "الغاوي" وأيضاً في مسلسل "المداح".

ورد شلتوت على الإنتقادات، كما رد على سؤال إذا كان سيشارك في الجزء السادس من "المداح"، وتحدث عن تعرضه لعضة الكلب في كواليس التصوير.

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