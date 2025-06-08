رولان مهنا يطرح أغنية "الدني دوارة" وهذا ما حققته له

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني رولان مهنا أحدث أغنياته بعنوان "الدني دوّارة"، بأسلوب الفيديو كليب، حصرياً عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية.

وقد حققت الأغنية انتشاراً واسعاً، ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأكثر استماعاً في كل من لبنان، سوريا، الأردن، الجزائر، فلسطين، وعدد من الدول العربية الأخرى ما يعكس جمال العمل.

الأغنية قدمها رولان باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات د. خلدون غرز الدين، وألحان رولان مهنا، وتوزيع Koko B، أما الكليب فقد تولت إخراجه المخرجة كريستال مهنا التي قدمته بصورة جميلة.