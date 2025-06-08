فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي ولقطات من حفل زفافها المميز - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الفنانة اللبنانية منال ملاط القفص الذهبي في زفاف تميز بأجواء كلها فرح ورقص وحب. وفي فيديو نشر على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي اعلنت عن الخبر السعيد وظهر فيه لقطات مميزة من الاكليل ومن حفل الزفاف كما ظهر زوجها داني بو مارون الى جانبها اضافة الى المدعوين من افراد العائلة والاصدقاء والمحبين.

الجمهور تفاعل مع هذا الخبر وبارك لمنال بهذه المرحلة الجديدة من حياتها خصوصا انها مرت بفترات صعبة منها اصابتها بمرض السرطات ورحلة العلاج وصولا الى الشفاء.

ومن موقع الخليج 365 نبارك للعروسين ونتمنى ان يعيشا حياة هنيئة.

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