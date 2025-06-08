الأميرة شارلوت تخضع لقواعد اللباس وهذا اللون هو المفضل

ميرنا وليد - بيروت - الأميرة شارلوت تخضع لقواعد اللباس بالرغم من صغر سنها.
وهي تلتزم بشكل عام بالأسلوب الكلاسيكي وترتدي فساتين ذات نقوشات زهرية أو بلون الباستيل الأزرق. وهي تنسق إطلالاتها مع والدتها كيت ميدلتون وأشقائها. تتضمن خزانة ملابسها ثياباً من علامات تجارية مثل رايتشل رايلي وتروترز. والتركيز ينصب على الأنماط الكلاسيكية والمناسبة للفتيات الملكيات الصغيرات.
ما يميز ثياب الأميرة شارلوت هي فساتين مزركشة بألوان الباستيل أو بنقوش الزهور تصاميمها كلاسيكية وأنيقة. أما اللون الأزرق فهو لون متكرر في خزانة ملابسها، وغالباً ما يتم اختيار درجات الباستيل لظهورها العلني.
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