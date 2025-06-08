الشائعات تلاحق ليوناردو دي كابريو لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - رشاقة الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو أثارت الجدل مؤخراً لا سيما منذ ظهوره مع صديقته فيتوريا سيريتي في مهرجان كان السينمائي حيث بدا أنه خسر وزناً بشكل واضح.

وتناقلت الشائعات عن إحتمال إستخدامه الأوزيبيك للتخلص من الوزن الزائد.

وإنهالت التعليقات من المتابعين فقال احدهم "هل يتناول ليو عقار أوزيمبيك؟ لقد خف وزنه بسرعة كبيرة."

وكتب آخر: "من الواضح أن ليو استخدم أوزيمبيك بعد مواعدته صديقته الشابة جداً".

وأشار أحد المستخدمين إلى أن دي كابريو كان "يستخدم أوزيمبيك" بسبب صعوبة التخلص من الوزن في هذا العمر.

وأفاد الدكتور كونستانتين فاسيوكيفيتش، جراح تجميل في مدينة نيويورك أن ملامح وجه دي كابريو تظهر فقداناً ملحوظاً في الحجم، خاصةً في مناطق مثل الخدين ومنتصف الوجه. ”غالباً ما يرتبط هذا النوع من التغييرات بانخفاض الوزن بشكل عام، والذي قد يحدث بشكل طبيعي أو نتيجة لأدوية مثل أوزيمبيك التي تعزز فقدان الوزن بشكل كبير“.