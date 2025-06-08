شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة فنية حافلة من التميز.. ميلاد الفنانة هالة فاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة هالة فاخر اليوم بعيد ميلادها اليوم الأحد، حيث وُلدت هالة فاخر في 8 يونيو لتبدأ رحلة فنية استثنائية امتدت لأكثر من ستة عقود، قدمت خلالها أكثر من 300 عمل فني بين السينما والمسرح والدراما، تُعد هالة فاخر من أبرز الفنانات اللاتي تركن بصمة في الدراما المصرية، حيث جمعت بين الكوميديا والدراما، وتمكنت من الانتقال ببراعة بين أدوار الأم والزوجة والشخصيات الكوميدية، مما جعلها من أكثر الممثلات شعبية عبر الأجيال.

بدأت مشوارها الفني عام 1957 بعمر 11 سنة مع المخرج الراحل حسن الإمام في فيلم "لن أبكي أبدًا"من أبرز أعمالها السينمائية: "هي فوضى"، "تيمور وشفيقة"، "حلم العمر"، "بلية ودماغه العالية" أشهر أدوارها التلفزيونية: "نقطة ضعف"، "موجة حارة"، "عمر عبد العزيز"

اشتهرت الفنانة بأداء شخصية "طمطم" في المسلسل الكارتوني الشهير "بوجي وطمطم"، حيث كشفت في تصريحات سابقة:"قابلني المخرج محمود رحمي والفنان صلاح چاهين.. وكنت تربية الفنان صلاح السقا في المسرح، ففرحت بالدور"،مؤكدة أن نجاح العمل جاء لأنه "لم يعتمد على النصح المباشر فارتبط به الأطفال".

تزوجت من أيمن صدقي وأنجبت "هبة الله" و"منة الله"ارتدت الحجاب عام 2010 ولديها 3 أحفاد: "محمد" و"هنا" و"فهد" الذي اختارت اسمه بنفسها تميزت بأدائها الصوتي في أعمال التحريك قدمت برنامج "ريا وسكينة" الكوميدي مع غادة عبد الرازقآخر أعمالها: مسلسل "أحسن أب" (2021) و"نجيب زاهي زركش" بدور زوجة يحيى الفخراني واخر أعمالها مسلسل " الاميرة ضل حيطة "