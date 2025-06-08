شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن تامر صقر يعلن وفاة الموزع الموسيقى نوار البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الموزع الموسيقي نوار البحيري، الذي اشتُهر بتعاونه مع عدد من الفنانين، حيث تولى مؤخراً توزيع أغنية "سد يا ماما سد" للمطربة أمينة، كما أشرف على توزيع أغاني مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ومسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان.

ونعى الملحن والموزع تامر صقر الفقيد عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "سبحان من له الدوام إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك توفي إلى رحمة الله الموزع الموسيقي نوار البحيرى، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ويترك البحيري إرثاً فنياً لامسَ أعمالاً متنوعة في الغناء والدراما، حيث تميز بأسلوبه الإبداعي في التوزيع الموسيقي.

بوست تامر صفر