شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تنتهى من تسجيل أغنية "اتراضيت" بتوقيع المالكى وعمرو الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة آمال ماهر من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "اتراضيت "، والتى تأتى بتوقيع الشاعر أحمد المالكى، والملحن عمرو الشاذلى، والموزع الموسيقى عمرو الخضرى، وذلك ضمن ألبومها الجديد "حاجة غير" والمقرر إصداره مع بداية موسم الصيف الحالى.

ومن المقرر أن تبدأ آمال ماهر في طرح الأغاني واحدة تلو الأخرى، لتكون "مضمونة" ضمن قائمة الأغنيات التي ستُثري الألبوم، ومن المتوقع أن يحمل مجموعة من الألوان الغنائية المتنوعة، تعكس تجربة آمال ماهر الفنية وشراكتها مع نخبة من المبدعين في الساحة الموسيقية.

وكشف المنتج محسن جابر، عن سر نصيحته للفنانة آمال ماهر، موضحًا أنه نصحها في بداياتها بعدم الإكثار من أداء أغاني أم كلثوم، والتركيز على بناء شخصيتها الفنية الخاصة بها، حتى تتمكن من تقديم لون غنائي مميز يميزها عن غيرها، قائلًا: "الإكثار من غنائها لأم كلثوم كان سيأخرها كثيرًا وكانت في البداية وأنا لحقتها، ونصيحتي لها جعلتها نجمة بلونها الخاص".

وأوضح محسن جابر، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الفنانين الذين ركزوا على أداء أغاني كوكب الشرق واجهوا صعوبة في تكوين هويتهم المستقلة، مشيرًا إلى أن المطربة فاتن الحناوي، التي كانت تملك صوتًا أقوى من شقيقتها ميادة الحناوي، لم تستطع الخروج من عباءة أم كلثوم، مما جعل الجمهور يطالبها دائمًا بأداء أغانيها فقط، مما أثر على مسيرتها الخاصة.