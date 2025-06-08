شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الموسم الثاني من سلسلة The Sandman والان مع تفاصيل الخبر
ويخضع حاليًا جايمان للتحقيق من قبل الشرطة في نيوزيلندا وقد نفى بشدة أي اتهام بممارسة الجنس بدون موافقة، الشرطة النيوزيلندية قامت "بعدد من المحاولات للتحدث إلى الأشخاص الرئيسيين كجزء من هذا التحقيق وما زالت هذه الجهود مستمرة، كما أن عددًا من العوامل يجب أخذها في الاعتبار في هذه القضية، بما في ذلك موقع جميع الأطراف".
تمتد الادعاءات على مدار عقدين من الزمن وتأتي من نساء ورد أن جايمان كان على علاقة بالتراضي معهن، ومع ذلك، تقول النساء إنهن تعرضن لما وصفه المنشور بالجنس "التحرش والإهانة" الذي زعمن أنه لم يكن دائمًا بالتراضي.
جايمان هو مؤلف اشتهر بقصص الخيال وقد تم تعديل أعماله بواسطة كل من منصتى نيتفلكس و أمازون، بالإضافة إلى أفلام طويلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز