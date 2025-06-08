مداهمات تطال نجوماً ومتهمين في فضيحة نهر ميتي في الهند

ميرنا وليد - بيروت - نفّذت فرق من مديرية التحقيق في الجرائم المالية بالهند (ED) حملة مداهمات واسعة شملت 15 موقعًا في مومباي وكوتشي، كان أبرزها منزل الممثل الهندي المعروف دينو موريا، وذلك ضمن تحقيقات موسعة في فضيحة فساد مرتبطة بمشاريع إزالة الطمي من نهر ميتي، وشملت التحركات الأمنية أيضًا منزل شقيقه سانتينو موريا وعددًا من منازل المتعهدين والوسطاء، وسط اشتباه بضلوعهم في عمليات غسل أموال تتعلق بعقود توريد معدات لصالح بلدية مومباي الكبرى (BMC)، وتشير التحقيقات إلى وجود تحويل مالي بنحو 1.

8 مليون روبية من المتهم الرئيسي في القضية، كيتان كادام، إلى شركة "UBO Ridez" التي يُديرها سانتينو موريا. كما تبيّن أن الشركة المذكورة وشركة أخرى متورطة تُدعى "Vodar India LLP" تعملان من نفس الموقع، ما يثير الشكوك حول وجود شبكة فساد منسقة، وتتعلق الفضيحة بتضخيم كلفة استئجار معدات إزالة الطمي، ما تسبب بخسائر مالية جسيمة. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المخالفات قد تصل إلى 65 كرور روبية (نحو 8 ملايين دولار)، في حين أن الحكومة أنفقت أكثر من 1100 كرور روبية على مشروع نهر ميتي منذ عام 2005، ويُعد نهر ميتي شريانًا مائيًا حيويًا في مومباي، ويقع في قلب مشاريع البنية التحتية لمكافحة الفيضانات، ما يجعل القضية ذات أبعاد بيئية ومالية خطيرة. ولا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف وحدة الجرائم الاقتصادية وفريق خاص لكشف أبعاد القضية.