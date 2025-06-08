حنان مطاوع وسط نجوم العالم في مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك.. وجيمي فوكس يدعم فيلمها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية حنان مطاوع في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد "Happy Birthday" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، إلى جانب الممثلة نيللي كريم.

وحضر العرض عدد من صنّاع الفيلم وأبطاله، والمخرجة والمؤلفة المشاركة سارة جوهر، والمؤلف محمد دياب.

الفيلم، الذي يمثل أحد أبرز المشاركات العربية في المهرجان، قوبل بإعجاب لافت من الجمهور والنقّاد، وهو ما عبّرت عنه حنان مطاوع بقولها إن "رد الفعل الإيجابي أسعد قلبها"، معتبرة أن مشاركتها في عمل يُعرض ضمن تظاهرة عالمية يرأسها روبرت دي نيرو هي لحظة فخر في مسيرتها الفنية.

وفي تطور مفاجئ، أعلن النجم الأميركي الحائز على الأوسكار جيمي فوكس انضمامه رسميًا إلى فريق إنتاج الفيلم، ليكون بذلك أول نجم هوليوودي يشارك في إنتاج فيلم عربي يُعرض ضمن المسابقة الرسمية لتريبيكا، وأعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بانضمام فوكس، مشيرًا إلى أن الأخير أبدى إعجابه بسيناريو الفيلم منذ مراحله الأولى، وحرص على دعمه إنتاجيًا، معتبرًا هذه الخطوة شهادة عالمية للفيلم وصناعته.