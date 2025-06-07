شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تكشف عن الجانب الشخصي ونصيحة زوجها لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة كندة علوش عن جانب شخصي غير معروف للجمهور، خلال ندوتها فى ”الخليج 365”، حيث وصفت نفسها بأنها "ناقدة قاسية جدًا على ذاتها"، وأضافت: "أنا دائمة التقويم والتقييم لأدائي وأعمالي، وهذا ما يجعلني أتطور باستمرار".

وتطرقت النجمة كندة علوش إلى ذكرياتها مع شخصية "ناهد" التي جسدتها في مسلسل "إخواتى" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، حيث كشفت عن نصيحة خاصة تلقّتها من زوجها النجم عمرو يوسف: "ما ترجعيش بشخصية ناهد للبيت".

وأوضحت علوش أن هذه النصيحة ساعدتها في تطوير أدواتها الفنية، مشيرة إلى أنها تعلمت مع الوقت كيفية الفصل بين شخصياتها الدرامية وذاتها الحقيقية كما أشارت إلى أن هذا النقد الذاتي القاسي هو ما يدفعها للبحث دائماً عن أدوار تتحدى قدراتها كما تطرقت النجمة إلى انتمائها لمصر، حيث أعربت عن فخرها بالحصول على الجنسية المصرية، قائلةً: "أعتبر نفسي مصرية بكل ما تحمله الكلمة، وأكنّ لهذا الشعب كل حب وتقدير"، وأضافت: "مصر منحتني الكثير، وأنا ممتنة لكل الدعم الذي أحظى به هنا".

ولقد كرم ”الخليج 365” النجمة كندة علوش ضمن ملتقى الخليج 365 للثقافة والفنون، بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا بشخصية "ناهد"، التي قدمتها خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2025، وذلك بحضور زملاء قسم الفن، ومنحها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 درع التكريم