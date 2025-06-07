شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تتألق وسط نجوم هوليوود وتحضر عرض فيلمها happy birthday.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلفت النجمة حنان مطاوع بعرض بفيلمها الجديد happy birthday مع النجمة نيللى كريم، والذى عرض في مهرجان تريبيكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعرض الفيلم وسط حضور عدد من الفنانين وأبطال الفيلم وصناعه والجاليات العربية هناك، وبحضور حنان مطاوع والمنتج أحمد دسوقى والمنتج أحمد بدوى وأحمد عباس والمخرجة سارة جوهر والمؤلف محمد دياب وأخرون، حيث يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية في المهرجان، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.



حنان مطاوع

وقالت النجمة حنان مطاوع لـ الخليج 365 إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في بطولة العمل الذى يعد أحد أبرز العلامات السينمائية في مهرجان تربيكيا ويرأسه النجم العالمى وبرت دينيرو، مشيرة إلى أن الفيلم نال إعجاب الجمهور وهذا شيء يسعد قلبها .

وقد نال الفيلم إعجاب نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار جيمى فوكس، حيث أعلن عن انضمامه رسمياً إلى فريق إنتاج العمل، وذلك بعد توقيع اتفاق شراكة مع المنتج المصري أحمد دسوقى والمنتج أحمد بدوى.

ويعد هذا الفيلم من أبرز الأعمال العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وفي بيان له، أعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكداً أن إعجاب جيمي فوكس بسيناريو الفيلم منذ نسخته الأولى، وحرصه على المشاركة في إنتاجه، يعد شهادة مهمة في مسيرة العمل، كما أشار إلى دعم الشركة المنتجة للفيلم خلال عرضه العالمي الأول في تريبيكا.

ويعد "Happy Birthday" أول فيلم عربي يشارك أحد نجوم هوليوود في إنتاجه بشكل مباشر، ويعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا، والذي يترأسه النجم روبرت دي نيرو.











حنان ومحمد دياب وسارة جوهر