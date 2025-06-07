شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة عبد الحليم حافظ تحذر مهرجان موازين من استخدام اسم الراحل في الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت عائلة المطرب الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، إدارة مهرجان موازين في المغرب، من استخدام اسم أو صوت الراحل في حفل بتقنية الهولوجرام، حيث نشرت بيانًا للتوضيح جاء كالآتي: "وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوجرام" يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ".

وأضاف البيان: "وحرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان “موازين” أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل".

وتابع البيان: "كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة".

وأضاف البيان: "إن عائلة عبد الحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين، نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبد الحليم حافظ الفني والإنساني".