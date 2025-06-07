شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي يحيى حفلاً غنائيًا ثاني أيام عيد الأضحى في بورسعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمود العسيلي حفلاً غنائيًا، اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى، في محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يقدم العسيلي خلال حفله عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

وفي سياق آخر، كان الفنان محمود العسيلي قد قام بغناء تتر مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

كما غنى العسيلى أيضًا أغنية ضمن أحداث مسلسل كامل العدد ++ التى عرض فى شهر رمضان الماضى، من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد ++، حول أحمد ولسلى بعدما شهدت حياتهما وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق ليلى وشقيقة أحمد إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.