غير مستقرة.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة راندا حافظ يكشفها زوجها لـ الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 08:54 مساءً - عادت الفنانة راندا حافظ لتتصدّر محركات البحث في الساعات الماضية، بالتزامن مع احتجازها في المستشفى إثر تعرُّضها لجلطة دموية مفاجئة في الرئة، وذلك بعد أيام قليلة من ولادة طفلها الأول. ورغم مرور عدة أيام على تواجُد راندا حافظ في المستشفى ونقلها إلى غرفة العناية المركزة من أجل تلقّي العلاج اللازم، إلا أن حالتها لم تشهد أيّ جديد.

تفاصيل حالة راندا حافظ وآخر تطوّراتها

وجاءت تفاصيل ما حدث للفنانة راندا حافظ، أن راندا خضعت لعملية ولادة قيصرية، لكن حالتها الصحية تدهورت بعد ساعات قليلة من الجراحة؛ حيث ظهرت عليها أعراض مقلقة، مثل: صعوبة في التنفس، انخفاض في نسبة الأكسجين في الدم، وآلام حادة في منطقة الصدر. وأظهرت الفحوصات الطبية أنها تعاني من جلطة في الشريان الرئوي، أدّت إلى انسداد شبه كامل فيه.

وبدوره أكّد الصحفي هشام أمين، زوج الفنانة راندا حافظ لـ«الخليج 365» أن حالة زوجته غير مستقرة حتى الآن، ولم تشهد أيّ جديد في الساعات الماضية. موضحاً أن الأكسجين مازال ينخفض، ولذلك يستمر وضعها على جهاز التنفس الطبيعي؛ لافتاً إلى أن راندا أجرت تحاليل وأشعة جديدة، لاسيّما وأن الجلطة مازالت موجودة في الشريان الرئيسي للرئة.

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مسيرة راندا حافظ من ستار أكاديمي للابتعاد عن الساحة

راندا حافظ، بدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في الموسم الثاني من برنامج ستار أكاديمي؛ حيث لفتت الأنظار بموهبتها الغنائية المميزة. بعد ذلك، أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ميالة" في عام 2009، والذي حقق نجاحاً لافتاً؛ حيث تمت ترجمة أغنية "جوايا كتير" من الألبوم، إلى اللغة التركية بصوت المطرب "سنان أكشيل"، كما أُدرجت ضمن ألبوم عالمي بعنوان Bodrum؛ لتكون أول مشاركة عربية من هذا النوع.

عام 2010 كان فارقاً في مسيرتها؛ حيث حصلت على جائزة أفضل مطربة صاعدة في الشرق الأوسط ضمن جوائز MEMA؛ إضافة إلى جائزة أفضل ألبوم في أكثر من حفل فني، كذلك حصدت أغنية "جوايا كتير" جائزة أفضل أغنية عربية في جوائز MTV الشرق الأوسط، وفي العام ذاته، وقع عليها الاختيار لتغني في حفل افتتاح بطولة البحر المتوسط بليبيا.

لم تقتصر موهبة راندا حافظ على الغناء فقط؛ بل امتدت إلى التمثيل أيضاً؛ حيث شاركت في مسلسل "لأعلى سعر" بطولة نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي عام 2017، وقدّمت آخر أعمالها في عالم الغناء ألبوم "أنا أكتر واحدة مبسوطة" الذي طُرح عام 2019، وبعدها قررت راندا الابتعاد عن الساحة الغنائية والتركيز أكثر

على حياتها الشخصية، ثم أعلنت زواجها من الصحفي هشام أمين.

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