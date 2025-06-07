صابرين توضح لـ الخليج 365 حقيقة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل إقامة جبرية

فكرة الجز الثاني مطروحة ولكن صعب تقديمها

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مسلسل "إقامة جبرية"

مسلسل "خانة فاضية" بطولة صابرين قريباً

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 08:54 مساءً - كشفت الفنانةعن حقيقة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "" الذي جمعها بالفنانة، وتم عرضه في شهر يناير الماضي على إحدى المنصات الرقمية وحقق نجاحاً ملحوظاً وقتها. في الوقت الذى ترك فيه القائمون عليه الباب مفتوحاً لوجود جزء ثانٍ بسبب النهاية المفتوحة لأحداث العمل؛ إضافة إلى تأكيد صنّاعه على وجود فكرة الجزء الثاني.وقد أكّدت الفنانة صابرين لـ«أن فكرة تقديم جزء ثانٍ من ""، تم طرحها مع نهاية عرض العمل في يناير الماضي؛ موضحة أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أيّة خطوات فعلية لهذه الفكرة، في ظل انشغال كلّ بطل من الأبطال وكذلك المخرج، بأعمال أخرى خلال الفترة المقبلة. مشيرة إلى أنها تتوقع أنه إنْ لم يتم تنفيذ فكرة الجزء الثاني مستقبلاً، ولكنْ كلّ شيء واردٌ أيضاً.يمكنكِ قراءة صابرين بعد استعادة رشاقتها: نسيت أني امرأة 20 سنةدارت أحداث مسلسل "إقامة جبرية" حول سلمى، صيدلانية تعاني من اضطرابات نفسية، وتلجأ إلى عايدة الطبيبة النفسية لعلاجها. في البداية، تُفصح سلمى للطبيبة عن جريمة قتل ارتكبتها ضد زوجها بعد أن قرر الانفصال عنها. تتحول الأمور إلى لعبة خطيرة عندما تقرر سلمى السيطرة على الطبيبة من خلال استغلال ابنها؛ مهددة إياها بقتله إذا أفشت سرها. وتتوالى الأحداث.مسلسل "" مكوّن من 10 حلقات، وجاء من بطولة: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، لطيفة التركي، سعيد المغربي، محمد إمام، وعدد آخر من الفنانين. وضيف الشرف الفنان أحمد حاتم. ومن تأليف أحمد عادل. وإخراج أحمد سمير فرج.وترتبط صابرين ببطولة مسلسل جديد بعنوان: "" المقرر استئناف تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء فصل الصيف؛ خاصة وأن أحداث العمل تتطلب التصوير في الشتاء بسبب طبيعة الملابس التي يتم ارتداؤها، حسبما كشفت صابرين في تصريحات سابقة لـ«مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من نصف المَشاهد قبل التوقُّف خلال شهر رمضان الماضي.يمكنك قراءة أيضاً.. صابرين تكشف لـ«الخليج 365» موعد استئناف مسلسل خانة فاضية ومكان عرضهيُشارك في بطولة المسلسل بجانب، كلٌّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، دنيا المصري، وآخرين. والعمل إخراج شادي أبو شادي؛ حيث ستظهر صابرين خلال الأحداث بدور زوجة مراد مكرم وهي أم لولدين، ويُجسّد دورهما كلٌّ من: سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».