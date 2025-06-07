مها الصغير: رفضت فرصة للتمثيل أمام أحمد زكي لأن معنديش الموهبة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 08:54 مساءً - علقت الإعلامية مها الصغير، على تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية خاصةً بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا، مشيرة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر شاشة "ON": "بحس أن السوشيال ميديا، زي زمان الجرايد الصفرا، بقيت بحس أنها مدمرة أكتر ما هي نافعة".

وأشارت مها الصغير إلى أنه كُلما زاد التطور التكنولوجي تشعر أنها "توكسيك" وسامة جداً، موضحة أن خطتها بشأن التعامل مع تلك التعليقات، هو عدم النظر إليها أو التعامل مع أي أشياء سلبية، موضحة أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للتركيز على عملها بشكلٍ أكبر، بالإضافة إلى إقامة معرض فني للوحات.

مها الصغير: تلقيت عرضاً للمشاركة في فيلم مع يوسف شاهين

على صعيدٍ مختلف، كشفت مها الصغير عن تلقيها عدد من عروض التمثيل، في سنوات شبابها وقبل زواجها، منها فيلم مع المخرج يوسف شاهين، التي عبرت عن حبها الشديد له، ووصفت الفيلم بأنه كان حلماً ترغب في تقديمه، لكنها كانت في تلك الفترة مشغولة بدراستها.

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مها الصغير: لو مثلت في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" كنت هبقى مآساة

وتابعتأنها تلقت عرضاً آخر للتمثيل من الكاتب الكبير وحيد حامد، للتمثيل في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان أحمد زكي في دور ابنته، وجاء الترشيح من خلال الفنانة ليلى علوي التي شاركت في الفيلم، لأنها كانت صديقة مقربة من والدها الراحل محمد الصغير.وأردفت: "فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، جميل واللي مثلته رائعة"، في إشارة منها لـ منى زكي، وتابعت: "أنا مكنش ليا أي تجارب في التمثيل وقتها، ومكنتش عايزة أمثل لأن معنديش الموهبة دي، ولو كنت مثلت وقتها هبقى مأساة".

وفي سياقٍ آخر، قالت مها الصغير إنها عنات من المشاكل الأسرية، فى فترة تصويرها برنامج "It's Show Time" الذي كانت تشارك في تقديمه على قناة cbc، قبل انتقالها لبرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" على نفس القناة، موضحة أن هذه الخلافات كانت ناتحجة بسبب تأخرها عن المنزل لظروف التصوير.

مها الصغير تتقدم بشكوى ضد وسائل إعلامية

وفي سياقٍ مختلف، كانت الإعلاميةقد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد الشائعات التي طالتها في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع انفصالها عن أحمد السقا، وتداول أنباء حول دخولها في علاقة عاطفية جديدة، رغم التزامها الصمت التام منذ واقعة الطلاق، ومناشدتها بالتوقف عن ترويج أخبار مغلوطة عن حياتها الخاصة، بما تُسبب ضررًا لعائلتها.

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أبدت مها الصغير في الشكوى المُقدمة، تضررها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة، تنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها، موضحة أنّ "بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير".

مها الصغير تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وسائل إعلامية

طالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية، حيث يعمل المجلس حاليًا على فحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي للمخالفات كافة.

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