ظهور لاعبي النادي الأهلي المصري في إعلان جديد لفيلم 7DOGS

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 08:54 مساءً - نشر المُستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، إعلاناً دعائياً جديداً لـ فيلم 7DOGS، من بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، وعدد كبير من الفنانين العرب والعالميين. وقد شارك بالإعلان عددٌ من لاعبي فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم.
وظهر خلال الإعلان الدعائي عددٌ من أبرز لاعبي كرة القدم في النادي الأهلي، ومنهم: إمام عاشور، زيزو، أشرف بن شرقي، محمد الشناوي، علي معلول والإعلامي إبراهيم فايق.
يُمكنكِ قراءة فيلم 7DOGS: يجمع السينما العالمية والمصرية على أرض السعودية
وتدور أحداث فيلم 7DOGS في إطار من الإثارة والأكشن، وقد ظهر خلال الإعلان الدعائي له، العديد من مشاهد الأكشن، والتي تم تصويرها بالمملكة العربية السعودية، والتي تُضاهي مشاهد الأكشن في السينما العالمية؛ مما يجعله علامة فارقة بتاريخ السينما العربية. وكان قد تم الإعلان عن أن تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم وصلت إلى 40 مليون دولار؛ مما يجعله الإنتاج الأضخم في تاريخ السينما العربية.
ومن أبرز الأشياء التي تَميّز بها الفيلم السينمائي 7DOGS، مُشاركة عدد كبير من نجوم السينما العالمية والعربية في بطولته، ومن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، هالة صدقي. وأيضاً ظهور عدد كبير من الفنانين العالميين كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم، ومن أبرزهم نجم سينما بوليوود سلمان خان.
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ظهور أبرز نجوم كرة القدم بالنادي الأهلي في الإعلانوكان المُستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد نشر الإعلان الدعائي الجديد للفيلم 7DOGS عبْر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر خلال الإعلان الدعائي عددٌ من أبرز لاعبي كرة القدم في النادي الأهلي، ومنهم: إمام عاشور، زيزو، أشرف بن شرقي، محمد الشناوي، علي معلول والإعلامي إبراهيم فايق.
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A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turki)
7DOGS أضخم إنتاج في السينما العربيةيُذكر أن فيلم 7DOGS يعَد هو الأضخم إنتاجاً في السينما العربية حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبْر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"؛ حيث نشر الإعلان الدعائي للفيلم وعلّق عليه قائلاً: "سيكون نقلة نوعية في عالم وتاريخ السينما في المنطقة، وتم تصويره بالكامل في الرياض في ستديوهات الحصن BigTime في الرياض".
يُمكنكِ قراءة فيلم 7DOGS: يجمع السينما العالمية والمصرية على أرض السعودية
وتدور أحداث فيلم 7DOGS في إطار من الإثارة والأكشن، وقد ظهر خلال الإعلان الدعائي له، العديد من مشاهد الأكشن، والتي تم تصويرها بالمملكة العربية السعودية، والتي تُضاهي مشاهد الأكشن في السينما العالمية؛ مما يجعله علامة فارقة بتاريخ السينما العربية. وكان قد تم الإعلان عن أن تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم وصلت إلى 40 مليون دولار؛ مما يجعله الإنتاج الأضخم في تاريخ السينما العربية.
ومن أبرز الأشياء التي تَميّز بها الفيلم السينمائي 7DOGS، مُشاركة عدد كبير من نجوم السينما العالمية والعربية في بطولته، ومن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، هالة صدقي. وأيضاً ظهور عدد كبير من الفنانين العالميين كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم، ومن أبرزهم نجم سينما بوليوود سلمان خان.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».