لدغة قرادة تنقل ممثلة تركية شهيرة إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة التركية الشهيرة بيلين أكيل لأزمة صحية مفاجئة بعد أن لدغتها حشرة من نوع "القرادة" أثناء تواجدها في حديقة منزلها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبحسب تقارير صحفية تركية، شعرت أكيل بآلام في ذراعها بعد حضورها حفلاً غنائياً للفنان بيركاي شاهين على مسرح "هاربييه المفتوح"، ليتبيّن لاحقًا أن الحشرة التصقت بجلدها.

ورغم محاولتها إزالتها بنفسها، بقي جزء منها تحت الجلد، ما أدى إلى تفاقم الحالة، وكتبت أكيل عبر حسابها : "أثناء وجودي في الحديقة، علقت قرادة على ذراعي فأزلتها بنفسي.. لا تفعلوا ذلك في المنزل، جزء منها بقي تحت الجلد، وهذه كانت حالتي بعد الحفل"، وقدّم الأطباء الرعاية اللازمة للنجمة، حيث تم تنظيف الجرح بشكل دقيق لتفادي أي مضاعفات محتملة، خصوصًا أن هذا النوع من الحشرات قد يكون ناقلًا لأمراض خطيرة إذا لم يُعالج بطريقة صحيحة.