محمد منير يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - بدأ العد التنازلي لطرح ألبوم الفنان المصري محمد منير الجديد، بعد أن أنهى مؤخرًا كافة تجهيزاته وسلم النسخة النهائية لشركة روتانا، التي تتولى توزيعه وإطلاقه رسميًا خلال الفترة المقبلة، ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي تعاون فيها مع نخبة من صناع الموسيقى في العالم العربي، سواء في الكتابة أو التلحين أو التوزيع، ما يعكس تنوعًا فنيًا لافتًا، ويُنتظر أن يُطرح برومو تشويقي للألبوم قريبًا، وسط ترقّب كبير من محبي محمد منير، الذي يترقب عودته بأعمال تحمل بصمته الخاصة وتعيده إلى صدارة الساحة الغنائية.

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