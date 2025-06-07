بأسلوب فكاهي.. لاعبو الأهلي المصري يشعلون الإعلان الترويجي لـ فيلم "7 DOGS"

ميرنا وليد - بيروت - كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم "7 DOGS - سفن دوجز"، واصفًا إياه بأنه "نقلة نوعية في تاريخ السينما بالمنطقة"، ولفت إلى أن تصوير الفيلم تم بالكامل داخل استوديوهات الحصن BigTime في الرياض، في خطوة تعكس تطور البنية التحتية للإنتاج السينمائي في السعودية.



الإعلان حمل طابعًا مليئًا بالإثارة والأكشن، وشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الممثلة المصرية هنا الزاهد والنجم العالمي سلمان خان، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه، وفي لفتة طريفة، ظهر لاعبو النادي الأهلي المصري، بينهم محمد الشناوي و التونسي علي معلول وأحمد سيد زيزو، في إعلان ترويجي آخر، يمازحون بعضهم حول الفيلم، قبل أن يُوضح أن ظهورهم لا يتعدى كونهم مشاهدين متحمسين، وليسوا من طاقم التمثيل.

الفيلم الذي يُرتقب عرضه في عام 2025 يُعد الأكبر من حيث الميزانية في تاريخ السينما العربية، حيث تصل تكلفته إلى 40 مليون دولار. ويشارك فيه نخبة من النجوم العرب والعالميين، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، وهالة صدقي، إلى جانب ظهور خاص لسلمان خان.

العمل من تأليف تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، ويتولى الإخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح، المعروفان بإخراجهما فيلم "Bad Boys for Life".