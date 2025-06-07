بعد عقد من الإنفصال .. هل تستعد أنجلينا جولي لحب جديد ؟

ميرنا وليد - بيروت - وفقًا لتقرير نشرته مجلة Heat في 3 تموز 2025، أفاد مصدر مقرب من أنجلينا جولي بأنها تشعر بأنها تعافت بما يكفي لتبدأ فصلًا جديدًا في حياتها العاطفية بعد سنوات من التركيز على أطفالها .



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أوضح المصدر أن جولي، التي أكملت عامها الخمسين في 4 تموز ، "أمضت سنوات في الشفاء والتركيز على أطفالها الذين تتقاسمهم مع براد بيت". وأضاف: "لكن بعد مرور ما يقارب عقدًا من الزمن، لم يكن هذا الجانب منها ليبقى خامدًا إلى الأبد".، وأشار المصدر إلى أن جولي "تشعر بأنها قد شُفيت بما يكفي لتستمتع بصحبة الكبار، وقد استعادت بريقها. إنها تدخل عقدًا جديدًا من حياتها تشعر فيه بالقوة والأمل"، ورغم انفتاحها على فكرة المواعدة، إلا أن جولي حريصة على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية. وأوضح المصدر: "أنجلينا تدرك تمامًا أن أي شخص تواعده سوف يوضع تحت المجهر، لذا فهي تتعمد إبقاء الأمور خاصة للغاية"، وأضاف أن جولي "لا تنفتح على شخصيات هوليوود فحسب، بل إنها تعرف شبكة ضخمة من الأشخاص من مختلف مناحي الحياة". ورغم أنها لا تستبعد مواعدة ممثل آخر، إلا أنها تفضل بشكل مثالي الاستقرار مع شخص مختلف تمامًا.

في الوقت الحالي، كل شيء عبارة عن متعة بدون أي شروط، لكنها منفتحة على كل الاحتمالات.