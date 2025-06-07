آمال ماهر تنتهي من تسجيل هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - سجلت الفنانة المصرية آمال ماهر، أغنية جديدة بعنوان "مضمونة"، من كلمات أحمد المالكي، لحن مدين، توزيع موسيقي يحيى يوسف، والأغنية هي من ضمن أغنيات ألبوم آمال ماهر الجديد "حاجة غير".



وكانت أعلنت آمال ماهر عن تعاونها الأول مع الملحن محمدي، في عمل غنائي جديد بعنوان "لو لينا عمر"، وهو التعاون الذي يُنتظر أن يُشكّل مفاجأة لجمهور آمال ماهر. الأغنية من كلمات نادر عبد الله، توزيع موسيقي مادي، وتحمل طابعًا وجدانيًا يمزج بين الإحساس الدرامي والأصالة الشرقية، وهي أولى أغاني ألبوم آمال ماهر الجديد، الذي يُنتظر أن يُعيدها بقوة إلى المشهد الفني بعد فترة من الغياب.