شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير تحت دائرة الضوء من جديد بعد زواجها.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أسما شريف منير إلى دائرة الضوء، والتريند من جديد بعد زواجها، وقد أعلنت أسما شريف منير زواجها عبر حسابها الرسمي على"إنستجرام"، في منشور طويل عبَّرت خلاله عن مشاعرها تجاه هذه الخطوة المهمة في حياتها، وكشفت تفاصيل رحلتها التي سبقت هذا القرار.

وأسما شريف منير، دائمًا تكون تحت الضوء بسبب تصرفاتها وتحرص على مشاركة كل متابعيها صورًا من قراراتها وحياتها اليومية، وهي الابنة الكبرى للفنان شريف منير وشغفها بالفن والإعلام دفعها إلى دخول المجال الفني اشتهرت أسما بحبها للتجميل والأزياء، حيث تقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات ونصائح في هذا المجال.

شهدت حياة أسما الزوجية عدة تحولات، حيث تزوجت لأول مرة عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكرى، لكن الزواج انتهى بالانفصال ثم تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018، قبل أن يعلنا انفصالهما في أبريل 2021.

وكتبت أسما شريف منير: "الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي"، موضحة أنها خاضت تجارب ساعدتها في فهم ذاتها واحتياجاتها من الزواج، قائلة: "فهمت إيه المهم وإيه اللي مش مهم، وإيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود".

وأشارت إلى أنها دعت الله كثيرًا بأن يختار لها الزوج الصالح، مؤكدة أنها توكَّلت عليه تمامًا في هذا القرار، وقالت: "كنت دائمًا بقول: يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وكنت عارفة إني هتجوز".

وكشفت أسما شريف منير، عن أنها كانت واثقة من تحقيق هذه الأمنية حتى قبل التعرف على زوجها، وقالت: "كنت قايلة إني هتجوز يوم 25-5-5، وقلت للناس كلها إن ده يوم فرحي، رغم إنه مكنش فيه حد في حياتي وقتها!".

وعن زوجها أحمد، قالت أسما شريف منير: "اللي شدني فيه إنه قريب من ربنا، وعارف مسؤولياته، وجواه إيمان.. ده حد تقدر تثق فيه وتحس إنك تقدر تبني معاه حياة". كما أضافت: "احنا الاتنين فينا عيوب، لكن الاختيار نفسه ربنا وفقني فيه".

واختتمت أسما شريف منير منشورها، بدعاء بأن يكون زواجها خيرًا لها، قائلة: "يا رب يبقى خير، لحد ما أموت يبقى هو في".